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وسائل إعلام إسرائيلية: الاجتماع بين هوكستين ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي وُصف بالبنّاء

Lebanon 24
20-11-2024 | 17:10
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