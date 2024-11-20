Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: القوات الجوية رصدت هدفا جويا عبر الحدود والحادث لا يزال مستمرا

Lebanon 24
20-11-2024 | 23:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: نتعقب هدفا دخل المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان والحادث لا يزال مستمرا
lebanon 24
21/11/2024 09:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: اعترضنا جسما جويا في البحر الأبيض المتوسط قبل وصوله الأراضي الإسرائيلية
lebanon 24
21/11/2024 09:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: العملية البرية في لبنان ترافقها عشرات الغارات الجوية
lebanon 24
21/11/2024 09:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفا جويا في أدميت بالجليل الغربي بعد اجتيازه الحدود من لبنان
lebanon 24
21/11/2024 09:12:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:09 | 2024-11-21
02:00 | 2024-11-21
02:00 | 2024-11-21
01:52 | 2024-11-21
01:51 | 2024-11-21
01:44 | 2024-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24