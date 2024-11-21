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القناة 12 الإسرائيلية: نقطة الخلاف الرئيسية تتعلق بحرية التحرك العسكري لإسرائيل في حال حدوث خروقات من قبل حزب الله

Lebanon 24
21-11-2024 | 00:48
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