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هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تفضل انضمام "الدول الأوروبية الجادة" إلى فريق مراقبة الاتفاق بينما يطالب لبنان بإدراج اسم دولة عربية واحدة على الأقل

Lebanon 24
21-11-2024 | 01:20
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