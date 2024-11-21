Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الروسية: واشنطن تجمع الأموال لمواصلة حرب أوكرانيا خلال 2025 قبل تنصيب ترامب

Lebanon 24
21-11-2024 | 02:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: نود أن نذكر واشنطن ولندن وباريس وبروكسل بأنهم يلعبون بالنار بشأن تسليحهم لأوكرانيا
lebanon 24
21/11/2024 11:54:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية: وعود ترامب بحل الأزمة في أوكرانيا بسرعة ليست إلا كلاما خطابيا
lebanon 24
21/11/2024 11:54:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: واشنطن وراء اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في أوكرانيا
lebanon 24
21/11/2024 11:54:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: إذا اتخذت واشنطن قرار السماح لكييف بضرب عمق الأراضي الروسية فسيعني ذلك وضعا جديدا مع تورط الولايات المتحدة في الصراع في أوكرانيا
lebanon 24
21/11/2024 11:54:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:33 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:53 | 2024-11-21
04:49 | 2024-11-21
04:41 | 2024-11-21
04:32 | 2024-11-21
04:31 | 2024-11-21
04:29 | 2024-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24