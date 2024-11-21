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وصول قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى مقر الاحتفال بذكرى الاستقلال أمام النصب التذكاري لشهداء الجيش في وزارة الدفاع

Lebanon 24
21-11-2024 | 02:53
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