الرئيس ميقاتي: اللبنانيون يصرّون رغم كل الظروف على إحياء ذكرى استقلالِهم لإيمانهم بما تحملُ لهم من معاني الحريةِ والسيادةِ والوحدةِ الوطنية

Lebanon 24