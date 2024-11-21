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البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان بمناسبة عيد الاستقلال: انتخاب الرئيس ليس مجرد استحقاق دستوري بل هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل من يدرك أهمية إعادة بناء مؤسسات الدولة وتثبيت الاستقرار

Lebanon 24
21-11-2024 | 05:28
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البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان: لا يمكن للبنان أن ينهض إلا بروح وطنية تجمعنا وتلهمنا لبذل الجهد في سبيل المصلحة العامة بعيدًا عن الحسابات الضيقة والمصالح الشخصية
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عودة: لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وإعادة بناء مؤسسات الدولة
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21/11/2024 18:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
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