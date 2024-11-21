البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان بمناسبة عيد الاستقلال: انتخاب الرئيس ليس مجرد استحقاق دستوري بل هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل من يدرك أهمية إعادة بناء مؤسسات الدولة وتثبيت الاستقرار

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