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رئيس الوزراء البريطاني: موقفنا حيال الشرق الأوسط أن حل الدولتين في إطار اتفاق شامل للسلام هو الحل الوحيد للأزمة

Lebanon 24
21-11-2024 | 06:06
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