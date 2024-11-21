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القناة 12 الإسرائيلية: النيابة العامة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام بحق المتحدث باسم نتنياهو بتهمة تسريب معلومات أمنية بهدف المس بأمن إسرائيل

Lebanon 24
21-11-2024 | 07:31
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