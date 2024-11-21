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وزير الخارجية المصري لنظيره الإيراني: أهمية ضبط النفس والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان وغزة

Lebanon 24
21-11-2024 | 09:29
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