Advertisement

أخبار عاجلة

إجتماع بين وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس ورئيس الأركان الإسرائيلي هاليفي مع المبعوث الأميركي هوكستين

Lebanon 24
21-11-2024 | 11:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 13 الإسرائيلية: تعيين كاتس في منصب وزير الدفاع بدلا من غالانت يمثل اقتراب نهاية ولاية رئيس الأركان
lebanon 24
21/11/2024 21:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع ورئيس الأركان يصادقان على خطط سلاح الجو لضرب إيران والقيادة العسكرية تنتظر الضوء الأخضر لتنفيذ الهجوم في أي لحظة
lebanon 24
21/11/2024 21:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزير الدفاع يجري مشاورات أمنية مع رئيس الأركان ورئيسي جهاز المخابرات والموساد
lebanon 24
21/11/2024 21:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24
صدمة واندهاش.. شاهدوا رد فعل هاليفي على تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي (فيديو)
lebanon 24
21/11/2024 21:24:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:42 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:22 | 2024-11-21
14:21 | 2024-11-21
14:19 | 2024-11-21
14:18 | 2024-11-21
14:06 | 2024-11-21
13:59 | 2024-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24