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"لبنان 24": شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت حي الجلاحية في مدينة الخيام جنوب لبنان
Lebanon 24
21-11-2024
|
11:53
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