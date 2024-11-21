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محافظ بعلبك والهرمل: 47 شهيدا و22 مصابا في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية على بلدات في المحافظة

Lebanon 24
21-11-2024 | 12:16
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