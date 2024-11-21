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رئيس الوزراء العراقي: مساعي إسرائيل لتوسيع العدوان بالمنطقة يمثل أخطر تهديد لأمن العراق واستقراره

Lebanon 24
21-11-2024 | 12:27
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