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أكسيوس: إسرائيل أحرزت تقدما كبيرا نحو إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لكن لا تزال هناك بعض الفجوات التي يتعين سدها

Lebanon 24
21-11-2024 | 13:07
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