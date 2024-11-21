Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدثة باسم البيت الأبيض: المحكمة الجنائية الدولية ليس لها صلاحية الحكم في قضية النزاع في غزة

Lebanon 24
21-11-2024 | 14:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أي مصداقية
lebanon 24
22/11/2024 00:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الجنائية الدولية لم تأخذ بعين الاعتبار مسارات إسرائيل الداخلية وهو ما يثير تساؤلات حول مصداقيتها
lebanon 24
22/11/2024 00:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يختار كارولين ليفيت لمنصب المتحدثة باسم البيت الأبيض
lebanon 24
22/11/2024 00:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة هو المفتاح لتخفيف التوترات في المنطقة
lebanon 24
22/11/2024 00:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:54 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2024-11-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:21 | 2024-11-21
17:17 | 2024-11-21
17:14 | 2024-11-21
17:09 | 2024-11-21
17:00 | 2024-11-21
16:51 | 2024-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24