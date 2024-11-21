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البيت الأبيض: قلقون للغاية إزاء اندفاع الادعاء في السعي للحصول على أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين
Lebanon 24
21-11-2024
|
14:24
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