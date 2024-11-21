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القناة 13 الإسرائيلية: ظهرت مشكلة بمفاوضات وقف إطلاق النار تتعلق بمدة بقاء الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان حيث تطالب إسرائيل بالبقاء 60 يومًا

Lebanon 24
21-11-2024 | 14:49
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