حزب الله: شنّينا هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة وأصبنا الاهداف بدقّة

Lebanon 24