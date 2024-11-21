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أمير دولة قطر تلقى اتصالا من رئيس وزراء إسبانيا بحثا فيه تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان

Lebanon 24
21-11-2024 | 15:28
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