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وزارة الصحة: 40 شهيدا و 52 جريحا في الغارات على قضاء بعلبك

Lebanon 24
21-11-2024 | 16:16
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان بحصيلة غارات العدو الإسرائيلي التي استهدفت قضاء بعلبك وذلك وفق التالي: 
- نبحا: ١١ شهيدا - ١٢ جريحا
- فلاوي: ١٠ شهداء  - ٣ جرحى
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- يونين : ٥ شهداء -  جريح 
- مقنة : ٦ شهداء - ١٢ جريحا
- بريتال: شهيدان - ١٣ جريحا 
- حوش الرافقا :  شهيد -  جريحان 
- مصنع الزهرا: ٣ شهداء 
 -  عمشكي. :شهيدان - ٣ جريح
- السفري: جريحان 
- بوداي : 4 جرحى
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