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هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الوزراء دعا إلى فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية وتقييد المساعدات الإنسانية

Lebanon 24
21-11-2024 | 16:25
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