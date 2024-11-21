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وزيرا خارجية فرنسا وبريطانيا: سنجعل أوكرانيا في أفضل وضع للوصول لسلام دائم وعادل

Lebanon 24
21-11-2024 | 17:58
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