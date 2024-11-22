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القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أميركيين: هناك قبول في لبنان بشأن الرسالة الأميركية التي تدعم حرية إسرائيل في التحرك ضد "التهديدات المباشرة"
Lebanon 24
22-11-2024
|
01:28
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