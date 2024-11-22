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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 5 من قوات النخبة التابعة لحماس في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

Lebanon 24
22-11-2024 | 02:18
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