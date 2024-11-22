هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أميركيين: ترامب يخطط لاتخاذ إجراءات عقابية واسعة بحق المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت

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