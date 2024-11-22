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القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل تصر على ألا تكون فرنسا جزءا من الاتفاق مع لبنان أو اللجنة الدولية المراقبة له

Lebanon 24
22-11-2024 | 02:59
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