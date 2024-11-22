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رئيس وزراء ايرلندا تعليقا على قرار الجنائية: مستعدون لاعتقال نتنياهو إذا دخل بلادنا
Lebanon 24
22-11-2024
|
03:58
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