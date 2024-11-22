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البطريرك الراعي: في القلب غصّة في عيد الاستقلال جراء ما يصيب لبنان من ويلات الحرب والطغيان توازيها غصّة أخرى على غياب رأس للدولة للسنة الثالثة

Lebanon 24
22-11-2024 | 04:04
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