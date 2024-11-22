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البطريرك الراعي: نصلي كي تزهر دماء الشهداء استقلالاً حقيقياً ناجزاً تحصّنه دولة القانون والمؤسسات وعلى رأسها رئيس يعمل على تعميق الوحدة وإعادة البناء والإعمار

Lebanon 24
22-11-2024 | 04:14
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