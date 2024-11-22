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الشرطة البريطانية: "الانفجار القوي" الذي وقع بالقرب من السفارة الأميركية في لندن كان انفجارا متحكما فيه نفذه ضباط

Lebanon 24
22-11-2024 | 05:01
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