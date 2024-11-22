Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الألمانية: قرار أوكرانيا باستخدام الألغام المضادة للأفراد أمر مؤسف

Lebanon 24
22-11-2024 | 06:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوستن: بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الألغام الأرضية لقتال روسيا
lebanon 24
22/11/2024 16:12:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أ. ب. عن وزير الدفاع الأميركي: سنسمح باستخدام ألغام أرضية مضادة للأفراد زودنا بها أوكرانيا في القتال ضد روسيا
lebanon 24
22/11/2024 16:12:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: تركيا تعارض قرار بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى لضرب العمق الروسي
lebanon 24
22/11/2024 16:12:43 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون يؤكد.. الولايات المتحدة وافقت على استخدام أوكرانيا للألغام المضادة للأفراد
lebanon 24
22/11/2024 16:12:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:07 | 2024-11-22
09:06 | 2024-11-22
09:04 | 2024-11-22
09:03 | 2024-11-22
09:03 | 2024-11-22
09:02 | 2024-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24