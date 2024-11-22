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استطلاع لمعاريف الإسرائيلية: 57% من الإسرائيليين يدعمون التوصل لتسوية في لبنان و32% مع توسيع العملية البرية
Lebanon 24
22-11-2024
|
09:00
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