البابا فرنسيس للرئيس ميقاتي: اصلي الى الله لكي يلهم الجميع وقف آلة القتل في المنطقة وأن يبقى اللبنانيون على اختلاف طوائفهم موحدين ومتعاضدين في الملمات

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