رئيس الحكومة الروسيّة لميقاتي: نُدين استخدام القوة من قبل اسرائيل ضد المدن والقرى اللبنانية ونؤكد دعم سيادة الجمهورية اللبنانية واستقلالها ووحدتها وسلامة اراضيها

Lebanon 24