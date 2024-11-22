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رئيس الحكومة الروسيّة لميقاتي: نُدين استخدام القوة من قبل اسرائيل ضد المدن والقرى اللبنانية ونؤكد دعم سيادة الجمهورية اللبنانية واستقلالها ووحدتها وسلامة اراضيها

Lebanon 24
22-11-2024 | 09:03
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