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الصحة العالمية: الحرب في لبنان منذ 8 تشرين الأول 2023 قتلت 226 عاملا صحيا ومريضا

Lebanon 24
22-11-2024 | 09:06
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