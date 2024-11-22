Advertisement

أخبار عاجلة

بوتين: تطوير أنظمة التسلح أمر حيوي وسط التهديدات الجديدة التي نواجهها

Lebanon 24
22-11-2024 | 11:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوتين: قرار استخدام الصواريخ البالستية جاء بسبب التهديدات التي نتعرض لها
lebanon 24
23/11/2024 00:24:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: اتخذنا القرار ببدء الإنتاج التسلسلي للصواريخ الجديدة
lebanon 24
23/11/2024 00:24:39 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أميركيين: هناك قبول في لبنان بشأن الرسالة الأميركية التي تدعم حرية إسرائيل في التحرك ضد "التهديدات المباشرة"
lebanon 24
23/11/2024 00:24:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: سنقف دوما إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها
lebanon 24
23/11/2024 00:24:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:20 | 2024-11-22
17:19 | 2024-11-22
17:18 | 2024-11-22
17:17 | 2024-11-22
17:16 | 2024-11-22
17:11 | 2024-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24