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المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: السكان في جميع أنحاء قطاع غزة بحاجة ماسة إلى مأوى مع اقتراب الشتاء

Lebanon 24
22-11-2024 | 12:32
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