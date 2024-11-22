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"نيويورك تايمز": اتفاق وقف إطلاق النار يشمل انتشار الجيش اللبناني وبعثة حفظ السلام في المنطقة الحدودية خلال هدنة الـ60 يوما

Lebanon 24
22-11-2024 | 13:31
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