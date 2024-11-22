Advertisement

أخبار عاجلة

"يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين: إحراز تقدم كبير في محادثات المبعوث الأميركي في إسرائيل وهي شبه مكتملة

Lebanon 24
22-11-2024 | 13:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل يمكنها إزالة القدرات الاستراتيجية التي بناها "حزب الله"
lebanon 24
23/11/2024 00:29:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي لرويترز: المحادثات بين المبعوثين الأميركيين والمسؤولين الإسرائيليين يوم الخميس حققت نتائج أفضل مما كان متوقعًا
lebanon 24
23/11/2024 00:29:24 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: مسؤول إسرائيلي كبير: "الهدف من الهجوم في بيروت هو كسر حزب الله وبالتالي تجنب الدخول البري إلى لبنان"
lebanon 24
23/11/2024 00:29:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": تقديرات في إسرائيل بالإعلان عن وقف لإطلاق النار مع لبنان خلال أيام إذا بقيت تفاصيل صغيرة عالقة
lebanon 24
23/11/2024 00:29:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:20 | 2024-11-22
17:19 | 2024-11-22
17:18 | 2024-11-22
17:17 | 2024-11-22
17:16 | 2024-11-22
17:11 | 2024-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24