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البيت الأبيض: بايدن ناقش في اتصال مع نظيره الفرنسي الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط

Lebanon 24
22-11-2024 | 13:44
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