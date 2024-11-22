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الخارجية الدنماركية: نلتزم بقرارات الجنائية الدولية وأي اشتباه في وقوع جرائم حرب يوجب مقاضاة مرتكبيها
Lebanon 24
22-11-2024
|
17:18
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