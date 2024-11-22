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البنتاغون: 206 هجمات على قواتنا في الشرق الأوسط في الفترة من 18 تشرين الأول 2023 حتى 21 تشرين الثاني الحالي

Lebanon 24
22-11-2024 | 17:58
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