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شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف 3 منازل في مدينة غزة ومخيمي النصيرات وخان يونس

Lebanon 24
22-11-2024 | 17:59
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