Advertisement

أخبار عاجلة

واشنطن بوست: من المتوقع أن يرشح ترامب الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط "سكوت بيسنت" لمنصب وزير الخزانة

Lebanon 24
22-11-2024 | 18:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد انسحاب "مات غيتز".. من هي مرشحة ترامب لمنصب وزيرة العدل؟
lebanon 24
23/11/2024 03:29:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"فايننشيال تايمز": رئيس شركة النفط الصخري الأميركية كريس رايت يتصدّر السباق لمنصب وزير الطاقة في إدارة ترامب
lebanon 24
23/11/2024 03:29:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: ترامب سيرشح مذيع فوكس بيزنس "لاري كودلو" لمنصب اقتصادي رفيع
lebanon 24
23/11/2024 03:29:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن بوست" عن مسؤولين: إسرائيل تعد خطة لوقف إطلاق النار في لبنان كهدية لترامب
lebanon 24
23/11/2024 03:29:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2024-11-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:54 | 2024-11-22
18:50 | 2024-11-22
18:40 | 2024-11-22
18:34 | 2024-11-22
18:18 | 2024-11-22
18:10 | 2024-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24