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القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يرصد 5 عمليات إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه منطقة حيفا
Lebanon 24
22-11-2024
|
22:46
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