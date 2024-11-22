"لبنان 24": المبنى المستهدف في البسطة تلقى تهديدا اول من امس عبر اتصال بأحد السكان وتم الإخلاء لساعات ثم عاد السكان إليه بعد ورود أنباء بان الاتصالات مزيفة

Lebanon 24