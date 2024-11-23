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رئيس كولومبيا: نحترم قرار الجنائية الدولية وإذا زار نتنياهو ووزير دفاعه كولومبيا فسنعتقلهما (الجزيرة)

Lebanon 24
23-11-2024 | 02:59
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