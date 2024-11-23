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علي لاريجاني: الولايات المتحدة انتهكت في السابق خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي وخرجت منها مما ألحق أضرارا كبيرة بإيران

Lebanon 24
23-11-2024 | 04:32
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